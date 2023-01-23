НАБУ о скандальных закупках для Минобороны: Информация исследуется в уголовном производстве, начатом до ее публикации
6 97340
Изложенная в СМИ информация о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал НАБУ.
"Учитывая резонансные публикации в СМИ о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных, сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам, до обнародования в медиа", - говорится в сообщении.
Как отмечается, среди прочего, следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн.
Предварительная правовая квалификация – ч. 5 ст. 191 УК Украины. Расследование продолжается. Остальные детали составляют тайну следствия.