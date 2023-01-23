Слухи о якобы разногласиях между руководителями Главного управления разведки и Службы безопасности - вражеские нарративы, - ГУР

Все украинские силовые структуры едины в своем стремлении оградить Украину от вооруженной агрессии и работают в тесном взаимодействии.

Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ГУР и СБУ "имеют общее видение мер по обороне страны".

"Руководители двух ведомств координируют свои действия и вместе планируют и проводят сложные операции по обезвреживанию врага. В частности, сегодня начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк провели совместное рабочее совещание. Ее результаты уже в ближайшее время увидят украинцы и ощутит враг. Слухи о якобы недоразумении между руководителями ГУР МО Украины и СБУ - вражеские нарративы, опровергаемые ежедневной совместной работой по обезвреживанию врага. Все украинцы единственные в стремлении победить врага и навсегда освободить оккупированные территории. Так что вместе работаем на Победу", - призывают в ГУР.

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Напомним, в марте 2022 года СМИ сообщили, что во время задержания сотрудниками Службы безопасности Украины убит участник делегации во время первых переговоров с РФ в Гомеле Денис Киреев, подозреваемый в госизмене.

В январе 2023 года глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Киреев был штатным сотрудником ГУР и должен был затягивать процесс переговоров для того, чтобы выиграть время. "Я прекрасно знаю всех этих людей, которые его казнили", - отметил глава ведомства.

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