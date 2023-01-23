Представитель делегации ВР Хоменко избрана вице-президентом ПАСЕ, - Мезенцева

Народный депутат Елена Хоменко (фракция "Слуга народа") избрана вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграме глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева (фракция "Слуга народа").

"Елена Хоменко избрана вице-президентом ПАСЕ. 18 коллег вместе с Еленой были утверждены только-что. Елена войдет в состав БЮРО Ассамблеи, которая формирует повестку дня и влияет на многие решения", - написала Мезенцева.

По ее словам, Хоменко в ближайшее время будет возглавлять заседание ПАСЕ.

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