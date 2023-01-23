Перейдя границы Украины, Россия также перешла наши "красные линии", - президент ПАСЕ Кокс

Тини Кокс, которого сегодня второй раз подряд избрали президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что Россия перешла "красные линии", когда вторглась на украинскую территорию, и призвал ее к скорейшему прекращению войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тема войны доминировала и будет продолжать доминировать в нашей повестке дня и деятельности – так же, как она доминирует каждый день для каждого гражданина Украины. Пока мы говорим, украинский народ продолжает страдать и погибать в этой войне, которая никогда не должна была начаться и должна закончиться как можно быстрее", – заявил президент ПАСЕ.

После памяти жертв, вызванных российской агрессией минутой молчания, он подчеркнул, что эта российская война никогда не должна стать "нормальностью". "И мы никогда не должны отвлекать наше внимание от нее", – добавил Кокс.

Он также напомнил, что Совет Европы и его Парламентская Ассамблея предприняли "беспрецедентные" шаги, реагируя на российское вторжение.

"В прошлом году мы столкнулись с началом развязанной Россией агрессивной войны против нашей страны-участницы Украины. И мы совместно предприняли беспрецедентные шаги. Через день после вторжения мы приостановили членство РФ в Совете Европы, а через три недели мы выгнали Россию из этой организации из-за грубых нарушений нашего устава, обязывающего нас всех сохранять мир и безопасность в Европе. Пересечив границы Украины, Россия также перешла наши "красные линии", - заявил он.

Кокс отметил, что в конце апреля прошлого года ПАСЕ одобрила предложение о создании специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии России, и с тех пор поддержка этого предложения ПАСЕ только растет среди стран-участниц и других международных организаций.

Он заверил, что война РФ против Украины будет оставаться в повестке дня ПАСЕ, "пока не будет достигнут мир".

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