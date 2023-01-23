Антикоррупционный суд не стал арестовывать Коболева

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил без удовлетворения ходатайство о применении меры пресечения в отношении экс-главы "Нафтогаза" в виде содержания под стражей.

Об этом говорится в трансляции судебного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Ходатайство старшего детектива НАБУ ... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Коболева оставить без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС в течение 5 дней со дня его объявления", - заявил следственный судья.

Напомним, 19 января САП и НАБУ сообщили бывшему главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн. грн. По версии следствия, в мае 2018 года он выплатил сотрудникам компании почти 261 млн. грн. (эквивалент $10 млн.) премий. Эта сумма, по данным следователей, существенно превышала разрешенные размеры таких выплат (37,48 млн грн).

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Коболев заявил, что, узнав обвинения, вернулся в Украину из-за границы и собирается доказывать свою правоту.