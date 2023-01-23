В будущей Украине не может быть места для тех, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения – посол США Бринк

Государственные ресурсы должны служить народу Украины, а не использоваться отдельными лицами для собственного обогащения.

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк, выступая перед началом почетной лекции лауреатки Нобелевской премии мира Александры Матвийчук, организованной Киевским форумом безопасности, который был учрежден Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ

"США полностью поддерживают Украину в вашей борьбе за ваше будущее. Народ Украины имеет право выбирать свое будущее" – подчеркнула посол. Она упомянула вчерашнее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он подчеркнул, что сила общества и государства базируется на правосудии и справедливости, подчеркнув, "что к прошлому возвращения не может быть".

"В будущей Украине не может быть места для тех, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения. Государственные ресурсы должны служить народу. Люди должны понимать свою ответственность друг перед другом и государством. И это не пустые слова. Это слова, которые имеют глубокие корни в ценностях, поддерживаемых Украиной в попытках быть частью евроатлантического общества", - отметила Бринк.

Посол США выразила надежду, что украинское общество и правительство Украины мобилизируется после извлеченных уроков прошлого и потерь, которые им пришлось перенести в том числе в войне. "США будут продолжать поддерживать усилия Украины в проведении и утверждении институтов, которые будут работать ради интересов многих, а не нескольких", - подчеркнула она.

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Дипломат подчеркнула, что США поддерживают Украину в экзистенциальной борьбе с Российской Федерацией: "Мы будем вашими партнерами в этой войне против российской агрессии. Мы будем поддерживать вас в построении нового будущего, которое будет достойно тех жертв, которые вы принесли. Мы очень гордимся тем, что вы наши партнеры".

Посол США отметила, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько нужно, и выразила уверенность в победе Украины.