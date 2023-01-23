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В вопросах танков осталось сделать последние полшага, мы находимся на финальной стадии, - Кулеба

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В вопросах танков осталось сделать последние полшага, мы находимся на финальной стадии, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе получения Украиной танков осталось сделать "последние полшага".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В вопросах танков осталось сделать последние пол шага. Мы уже получили британские Challenger, о которых говорили, что это невозможно. Уже получаем французские легкие танки, пока. Мы слышим, что Франция обдумывает предоставление танков Leclerc. Не сомневаюсь, что и Leopard к нам доедут, мы находимся на финальной стадии", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что предоставление Украине любого вида вооружения было для Германии проблемным.

"Такая страна, есть специфика, нужно ее учитывать. Но, в конце концов, мы всегда получали необходимый результат, и в этот раз тоже получим", - выразил уверенность глава украинского МИД.

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Топ комментарии

  • MrStepanovM
    а мені цікаво, коли Кулєба вийде на пенсію і буде писати мемуари, розкаже як мін'єтчицю послом в Болгарії робили...
  • Оболонський Українець
    Треба ще трошки мозок всім поїпать..
  • Яна Чорновола
    Зроби це під трак
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