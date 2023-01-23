Высший совет правосудия возглавил судья ВС Усик

Высший совет правосудия 23 января принял решение об избрании своим главой Григория Усика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.

Отмечается, что председатель Высшего совета правосудия избирается тайным голосованием на два года. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины конституционного состава ВСП. Усика избрали 15 голосами.

"Усик Григорий Иванович – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда был избран членом ВСП ХІХ внеочередным съездом судей Украины 11 января 2023 года.

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В 1984-1995 годах он работал в органах ГУ МВД Украины в Киеве.

В 1994 году окончил Харьковский юридический институт (ныне НЮУ имени Ярослава Мудрого).

С декабря 1995 года по август 2002 года работал судьей Дарницкого районного суда города Киева.

В 2002-2017 годах работал судьей Апелляционного суда города Киева, в период с мая 2014 г. и до назначения судьей Верховного Суда занимал должность секретаря судебной палаты по рассмотрению гражданских дел Апелляционного суда города Киева.

С ноября 2017 работает судьей Верховного Суда", - говорится в сообщении.

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Центр противодействия коррупции уточнял, что в 2006 году Григорий Усик приватизировал служебную квартиру в Киеве площадью 89 кв. При этом две собственные столичные квартиры судья переписал на своих сыновей. Через три года Усик купил два земельных участка в Гнедине под Киевом, где начал строительство. Он указал в декларации, что 15 соток под Киевом обошлись ему в 117 тыс. грн., хотя их рыночная стоимость составляла около $90 тыс., отмечают антикоррупционеры. В том же 2009-м жена Усика приобрела новый автомобиль Toyota Avensis, стоимость которого составляла, по меньшей мере, $17 тыс.

Напомним, 12 января съезд судей избрал всех 8 членов Высшего совета правосудия. Известно, что в бюллетень было внесено 16 кандидатов на должность члена ВСП, которые были разделены по квотному принципу. В Совете судей подчеркнули, что избрание кандидатов от съезда судей Украины позволит разблокировать работу Высшего совета правосудия и вернет ему институционную способность принимать решения, поскольку с новоизбранными членами количественный состав ВСП составит 15 человек, а это необходимый кворум для работы коллективного органа.