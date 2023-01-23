Новости • Война

США видят успехи украинских военных под Кременной, - Пентагон

12 39725
США видят успехи украинских военных под Кременной, - Пентагон
В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты видят успехи украинских военных в Кременной.

Об этом сообщает журналист Джек Детч, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"США наблюдают, как украинские контрнаступления в районе оккупированной Россией Кременной достигают "некоторых постепенных успехов", - заявил высокопоставленный американский военный чиновник", - говорится в сообщении.

Также читайте: Новый пакет военной помощи Украине будет включать дополнительные системы ПВО NASAMS и Avenger, - Пентагон

Отметим, что Кременная была оккупирована Россией в апреле 2022 года.

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Слава Богу, бо останніми днями хороших новин бракує.
  • Bob Fayn
    Гайдай звонив у Пентагон
  • Юрий 60e2549a
    Вам не потрібно гарних новин. Ви хочете варитися в своему соку із вічної зради и фсепогано.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости