США видят успехи украинских военных под Кременной, - Пентагон

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты видят успехи украинских военных в Кременной.

Об этом сообщает журналист Джек Детч, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"США наблюдают, как украинские контрнаступления в районе оккупированной Россией Кременной достигают "некоторых постепенных успехов", - заявил высокопоставленный американский военный чиновник", - говорится в сообщении.

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Отметим, что Кременная была оккупирована Россией в апреле 2022 года.