США видят успехи украинских военных под Кременной, - Пентагон
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В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты видят успехи украинских военных в Кременной.
Об этом сообщает журналист Джек Детч, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"США наблюдают, как украинские контрнаступления в районе оккупированной Россией Кременной достигают "некоторых постепенных успехов", - заявил высокопоставленный американский военный чиновник", - говорится в сообщении.
Отметим, что Кременная была оккупирована Россией в апреле 2022 года.