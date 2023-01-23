Новости • Санкции ЕС

Санкции против России работают, она теряет по $40 на каждом барреле нефти, - Боррель

2 94414
Санкции против России работают, она теряет по $40 на каждом барреле нефти, - Боррель
Санкции Европейского Союза против России действуют. Показателем этого служит, в частности, то, что РФ теряет по 40 долларов на каждом барреле нефти.

Об этом во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Европейского союза в Брюсселе сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Напомним, 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции ЕС против России.

ЕС ввел эмбарго на импорт российской нефти на европейский рынок морским путем, а также предельное ценовое ограничение 60 долларов США за баррель для поставок в третьи страны с использованием европейских судов или торговых услуг. Ценовой потолок согласован со странами "Группы семи" и другими партнерами ЕС.

Украина призывает ЕС как можно быстрее принять десятый санкционный пакет, в частности, необходимо ввести мощные санкции против российской индустрии ракет и беспилотников, закрыть все пути обхода уже введенных ограничений.

Также читайте: Венгрия не поддержит санкции против атомной энергетики РФ, - Сийярто

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Сашко Бабенко e87585fa
    поки гладкий схудне худий здохне.
  • Василь Палиця
    Боррель про барель) санкції, то таке собі... введіть повне ембарго, отримаєте результат!
  • Жива1008ом альфа омега зеро 71aef17d
    барель нафти 5$
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости