Санкции против России работают, она теряет по $40 на каждом барреле нефти, - Боррель
Об этом во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Европейского союза в Брюсселе сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Напомним, 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции ЕС против России.
ЕС ввел эмбарго на импорт российской нефти на европейский рынок морским путем, а также предельное ценовое ограничение 60 долларов США за баррель для поставок в третьи страны с использованием европейских судов или торговых услуг. Ценовой потолок согласован со странами "Группы семи" и другими партнерами ЕС.
Украина призывает ЕС как можно быстрее принять десятый санкционный пакет, в частности, необходимо ввести мощные санкции против российской индустрии ракет и беспилотников, закрыть все пути обхода уже введенных ограничений.