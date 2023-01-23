Санкции против России работают, она теряет по $40 на каждом барреле нефти, - Боррель

Санкции Европейского Союза против России действуют. Показателем этого служит, в частности, то, что РФ теряет по 40 долларов на каждом барреле нефти.

Об этом во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Европейского союза в Брюсселе сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Напомним, 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции ЕС против России.

ЕС ввел эмбарго на импорт российской нефти на европейский рынок морским путем, а также предельное ценовое ограничение 60 долларов США за баррель для поставок в третьи страны с использованием европейских судов или торговых услуг. Ценовой потолок согласован со странами "Группы семи" и другими партнерами ЕС.

Украина призывает ЕС как можно быстрее принять десятый санкционный пакет, в частности, необходимо ввести мощные санкции против российской индустрии ракет и беспилотников, закрыть все пути обхода уже введенных ограничений.

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