Оккупанты совершили столько преступлений, что с ними не справится ни одна правоохранительная система мира, - правозащитник

После начала войны правозащитные организации зафиксировали более 30 тысяч преступлений, которые совершили российские оккупанты против украинцев, а правоохранительные органы зарегистрировали уже более 62 тысяч соответствующих производств.

Об этом заявил Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров во время почетной лекции Киевского форума безопасности по случаю Дня Соборности Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Совершено столько преступлений, что с ними не справится ни одна правоохранительная система мира. Впрочем, сейчас нужно сделать все, чтобы зафиксировать все эти преступления, собрать доказательства и постепенно включать в процесс расследования", - сказал он.

Захаров подчеркнул, что все потерпевшие должны подать заявления в правоохранительные органы и получить официальный статус потерпевших в соответствующих уголовных производствах. "В будущем вполне возможно возникнет такая ситуация, что репарации будут распределяться между жертвами, и это как раз будет свидетельством того, что человек пострадал", - отметил он.

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Правозащитник также выразил мнение, что все преступления оккупантов в Украине должны быть в одной базе данных.

Захаров рассказал, что в соответствующей базе, которую ведут более 30 правозащитных организаций в рамках инициативы "Трибунал для Путина", уже содержится информация о более чем 30,5 тысячах преступлений, совершенных россиянами. "Вопрос достижения справедливости, привлечения к ответственности виновных и наказание для них – зависит прежде всего от нас самих. Чем активнее мы будем – тем быстрее это произойдет", - сказал он.

"Справедливость, как и военные преступления, преступления против человечности и другие международные преступления не имеют срока давности", - резюмировал правозащитник.