Россияне обстреляли дом многодетной семьи в Сумской области, погибла женщина

Было 10 "прилетов" из ствольной артиллерии. Ранены люди, их доставили в больницу. Мать семьи погибла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Одна женщина погибла, еще два человека ранены - россияне обстреляли дом многодетной семьи в Эсманьской громаде. Было 10 прилетов из ствольной артиллерии, один из снарядов попал в дом местных жителей", - написал он.

По словам главы Сумской ОВА, в настоящее время известно, что на месте взрыва погибла молодая женщина. Еще двоих раненых эвакуируют в ближайшую больницу.

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