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САП обжалует отказ Антикоррупционного суда арестовать Коболева по делу о премии

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САП обжалует отказ Антикоррупционного суда арестовать Коболева по делу о премии
САП обжалует решение суда об отказе в применении меры пресечения экс-главе правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву.

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

"Прокурор САП не согласен с решением суда об отказе в применении меры пресечения бывшему главе правления НАК "Нафтогаз Украины", который подозревается в завладении путем злоупотребления своим служебным положением более 229 млн грн.

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Прокурор считает решение суда необоснованным и незаконным. Не применение меры предосторожности может негативно повлиять на дальнейшее расследование. Кроме того, существуют риски того, что подозреваемый может покинуть страну или препятствовать следствию.

Учитывая изложенное, прокурор после ознакомления с полным текстом решением суда обжалует это решение в суде апелляционной инстанции", - сообщает пресс-служба САП.

Напомним, 19 января САП и НАБУ сообщили бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн. грн. По версии следствия, в мае 2018 года он выплатил сотрудникам компании почти 261 млн. грн. (эквивалент $10 млн.) премий. Эта сумма, по данным следователей, существенно превышала разрешенные размеры таких выплат (37,48 млн грн).

Коболев заявил, что, узнав обвинения, вернулся в Украину из-за границы и собирается доказывать свою правоту.

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  • Ksenia VB
    Гео Лерос
    Направив заяву в НАБУ за фактом того, що Єрмак зі Столаром незаконно заволоділи долею Медведчука у великому будівельному холдингу.
    Не на користь держави, а в свої кишені!
  • Ksenia VB
    Pandamonium ☕
    @RudijLis
    ·
    5 год
    Плити одні й ті самі, якшо шо
  • Vsevolod Marchenko 4e9e6709
    "Судді" - це самий страшний злоякісний "скарб", залишений Україні олігархічними пересидентами за всі роки ІІ Республіки. Ні один з них не займався справжньою реформою судочинства, щоб вона виконувала функції юстиції-справедливості. Всі вони пристосовували систему судочинства для власних потреб, тобто для обслуговування потреб олігархії. Як декількох могутніх сімей, так і дрібніших її членів. Правоохоронна система "реформувалась" так само.
    А між тим суддів всіх рангів всього 8 тис. осіб і ніхто з них не є незамінимою особою. Я ніяк не можу повірити в те, що на всю країну неможливо знайти 8 тис. порядних громадян-патріотів нехай навіть з недолугою українсько-совковою юридичною освітою.
    От так: радикальна зміна законодавства про судоустрій і заміна ВСІХ суддів. Ясно, що спротив такій революції буде шалений. Ті "судді", про яких згадав Ігор, з їхніми хазяями за спиною складають переважну більшість діючої системи і опір має бути шаленим.
    Цікаве в цьому питанні те, що проектів реформування було достатньо, але вони НІКОЛИ не набували широкого обговорення. А для чого, коли діюча система цілком задовольняє як владу, так і так звану більшість опозиції тимчасово усуненої від поділу національного пирога.
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