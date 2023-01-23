САП обжалует отказ Антикоррупционного суда арестовать Коболева по делу о премии

САП обжалует решение суда об отказе в применении меры пресечения экс-главе правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву.

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

"Прокурор САП не согласен с решением суда об отказе в применении меры пресечения бывшему главе правления НАК "Нафтогаз Украины", который подозревается в завладении путем злоупотребления своим служебным положением более 229 млн грн.

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Прокурор считает решение суда необоснованным и незаконным. Не применение меры предосторожности может негативно повлиять на дальнейшее расследование. Кроме того, существуют риски того, что подозреваемый может покинуть страну или препятствовать следствию.

Учитывая изложенное, прокурор после ознакомления с полным текстом решением суда обжалует это решение в суде апелляционной инстанции", - сообщает пресс-служба САП.

Напомним, 19 января САП и НАБУ сообщили бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн. грн. По версии следствия, в мае 2018 года он выплатил сотрудникам компании почти 261 млн. грн. (эквивалент $10 млн.) премий. Эта сумма, по данным следователей, существенно превышала разрешенные размеры таких выплат (37,48 млн грн).

Коболев заявил, что, узнав обвинения, вернулся в Украину из-за границы и собирается доказывать свою правоту.