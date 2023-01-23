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Польша будет запрашивать у ФРГ Leopard для Украины, когда сформируется соответствующая коалиция государств, - Рау

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Польша будет запрашивать у ФРГ Leopard для Украины, когда сформируется соответствующая коалиция государств, - Рау
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава направит Берлину официальный запрос о поставках танков Leopard 2 Украине после того, как будет сформирована соответствующая коалиция государств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Рау сказал в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран ЕС.

"Дело в том, чтобы Польша не была одинокой, чтобы была большая группа стран-единомышленников. Важно, что это значимая бронетанковая часть на поле боя", - добавил глава польской дипломатии.

Рау подчеркнул, что Польша настроена отправить Украине Leopard 2 "независимо от решений других стран".

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По его словам, вопрос танков поднимался на встрече министров иностранных дел стран ЕС, и не обсуждался подробно, поскольку не входит в полномочия Евросоюза.

Напомним, в общей сложности 12 европейских стран располагают танками немецкого производства Leopard, однако им нужно разрешение Берлина для дальнейшей передачи этой техники Украине.

18 января Европейский парламент призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца сделать возможным поставки Украине германских боевых танков Leopard.

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Топ комментарии

  • Drbest Good b5ca3e0b
    Польща тактично та вишукованно ставить шольця на місто, та спускає його з небес.

    Неметчина сама віддала свое лідерство у Европе Великої Брітаніі та Польщі.

    Буде «Велика Каоліція» ( з німетчіною чи без) яка підтримае Україну в досягнення Перемоги.
  • jaccuse jack
    У будь-якому випадку Польща наступного тижня почне тренувати українських танкістів на Leopard2 (вже є рішення Міноборони)
  • Wlad West
    Шож вы, бл*дь, все ёрзаете.
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