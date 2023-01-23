Шойгу назначил новых командующих в Западный и Южный военные округа России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, вероятно, решил совершить перестановки в командовании в военных округах, расположенных возле Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Источники сообщили, что генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ.
Западный военный округ, которым ранее командовал Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.
Напомним, 11 января Минобороны РФ назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. А бывший командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин был назначен его заместителем.