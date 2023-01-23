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Германия начала развертывание ЗРК Patriot в Польше возле границы с Украиной

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Германия начала развертывание ЗРК Patriot в Польше возле границы с Украиной
Германия отправила в Польшу первые два из трех зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые будут развернуты вблизи украинской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

ЗРК Patriot будут отправлены в польский городок Замость вблизи границы с Украиной, где будут развернуты для предотвращения ударов маневренных ракет.

"Одной из причин, почему Германия теперь будет поддерживать восточный фланг НАТО в Польше с помощью Patriot, безусловно, является то, что мы увидели, как быстро конфликт между Россией и Украиной может перекинуться на страны-члены НАТО", - сказал журналистам в понедельник полковник Бундесвера Йорг Сиверс, который будет командовать немецким подразделением в Польше.

Он подчеркнул оборонительный характер ЗРК Patriot и добавил, что в Польше также дислоцируются войска Британии и США.

"Patriot - это чисто оборонительная система, и мы надеемся, что сможем обеспечить там достаточную защиту, чтобы предотвратить нападения или инциденты, подобные ноябрьскому, в будущем", - добавил полковник.

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Напомним, решение о предоставлении Польше трех систем Patriot вместе с военными, которые управляют системой, было принято Германией после событий в селе Пшеводув в ноябре 2022 года. В результате ракетного обстрела Украины со стороны России на территорию Польши упали элементы ракеты, что привело к гибели двух человек.

Топ комментарии

  • Senator 0eaca536
    На одной из автобаз НАТО в Европе более 100 летчиков Украины обучаются управлять самолётами F-15,F-16 и еще але чем... мабуть F-35😛😛😛
  • Onufri Zagloba
    Якщо комусь ще незрозуміло, чому німці так стараються щоб Україна не перемогла кацапів, запропоную порахувати кількість населення в Україні і Польщі разом. Також із власного досвіду можу запевнити, що Польща (раніше лише західна, а тепер і вся) виглядає і дійсно є значно кращою, ніж Німеччина, не кажучи вже про те, що в Німеччині вже мабуть третина населення - не німці, більша частина пришельців - азіати і кацапи, які ненавидять німців, хоча живуть за їх (німців) рахунок. В Польщі я бачив лише поодиноких "біженців" з Азії і північної Африки; також кацапів там на загал ненавидять, а до себе (як до українця) я ніколи не відчував неприязні, і майже завжди - розуміння і бажання допомогти.

    А тепер порахуйте - якщо Польща і Україна (а було б добре, якщо і Литва) діяли в Європі спільно, так як Литовсько-Польсько-Український корпус з командним пунктом в Любліні зараз - то де була б гегемонія тої Німеччини, яка вже вважала себе власницею всього Євросоюзу?
  • Wlad West
    А-10?
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