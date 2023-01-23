Системы ПВО на крышах зданий в Москве практического смысла не имеют, это просто смешно, - Игнат
Такое мнение в эфире Радио Донбасс. Реалии высказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Он подтвердил, что информация о появлении систем ПВО на постройках в России соответствует действительности. Но, по словам спикера командования Воздушных сил ВСУ, такие шаги практического смысла не имеют. Прежде всего, потому что "Панцирь С-1" – именно они были идентифицированы в части случаев – предназначены для стрельбы вверх.
"Такую тяжелую технику выставлять на высотки – это просто смешно, во-первых. Во-вторых, они должны понимать, что крылатые ракеты могут между домами летать или беспилотники и т.д. Сомнительно такое решение, если честно. Они бы еще туда танки поставили для красоты игры, какие-то Т-34, снятые с хранения", – сказал Игнат, добавив, что дальность этого комплекса не очень велика.
Он отметил, что существует практика размещения систем ПВО на правительственных зданиях. Но они должны быть предназначены именно для этой цели.
"Берем те же Соединенные Штаты: есть такие модульные установки, это либо спаренные зенитные пушки, либо такая шестиствольная скорострельная пушка, которая стреляет и перехватывает снарядами... То есть работает в автоматическом режиме – включается установка, и все, что в радиусе досягаемости ее радара и пушки, она будет уничтожать", - рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ.
"Вот такие модульные пушки есть, есть немало их в мире. И нам бы тоже пригодились такие системы. Но у России их нет, поэтому решение простое – взять весь "Панцирь" и "зарядить" его на 20 этаж", – добавил он.
Поэтому, по мнению Игната, власти РФ могли демонстративно разместить системы ПВО не в связи с угрозой атаки со стороны ВСУ – а для своего же населения.
"Это демонстрация своему, опять же, населению, в частности, некая ИПСОшная операция (информационно-психологическая операция – ред.), возможно, чтобы показать, что есть угроза нашей стране, поэтому надо нам всем собраться, мобилизоваться и так далее", – считает спикер командования Воздушных сил ВСУ.
Он напомнил, что Россия несет большие потери, в частности, на востоке Украины, и ей нужно провести дополнительную мобилизацию.
"Уже есть и заявление их военного преступного руководства о том, что они хотят увеличить армию, численность вооруженных сил. Для этого потребуются ресурсы, для этого потребуются человеческие ресурсы. И вот эта истерия "родина-мать зовет", очевидно, и дальше в нарративах российской пропаганды будет продолжаться", – сказал Игнат.
Напомним, фото и видео зенитных ракетных комплексов, установленных российскими военными на крышах домов в Москве и возле резиденций Владимира Путина, начали появляться в российских соцсетях на прошлой неделе. Пока известно, в частности, о таких: система ПВО, определенная как "Панцирь С-1", была установлена прямо на вертолетной площадке главного здания Министерства обороны РФ, но дату установки определить не удалось; в селе Ящерово в Новгородской области РФ, в 6 километрах от валдайской резиденции Путина, установили, вероятно, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"; снимки ЗРПК "Панцирь-С1", вероятно, сделаны всего в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огареве; еще несколько систем ПВО обнаружили примерно в 2 километрах от аэродрома Остафьево, принадлежащего российскому Минобороны.
Российские власти установку систем ПВО не комментируют. В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что возможное размещение систем ПВО в Москве не связано с угрозой атаки со стороны Украины – это может быть игрой на публику, с помощью которой Кремль готовит россиян к затяжной войне.
В то же время, по данным Bloomberg, установка систем ПВО на крышах зданий в Москве может свидетельствовать о том, что российские власти опасаются атаки украинских беспилотников. Собеседники агентства рассказали, что решение о ПВО было принято после атак дронов на военные аэродромы под Рязанью и Саратовом.