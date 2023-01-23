Системы ПВО на крышах зданий в Москве практического смысла не имеют, это просто смешно, - Игнат

Размещение систем ПВО на крышах зданий в Москве и возле резиденций президента России Владимира Путина рассчитаны на россиян, а не на защиту от атак со стороны Украины.

Такое мнение в эфире Радио Донбасс. Реалии высказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он подтвердил, что информация о появлении систем ПВО на постройках в России соответствует действительности. Но, по словам спикера командования Воздушных сил ВСУ, такие шаги практического смысла не имеют. Прежде всего, потому что "Панцирь С-1" – именно они были идентифицированы в части случаев – предназначены для стрельбы вверх.

"Такую тяжелую технику выставлять на высотки – это просто смешно, во-первых. Во-вторых, они должны понимать, что крылатые ракеты могут между домами летать или беспилотники и т.д. Сомнительно такое решение, если честно. Они бы еще туда танки поставили для красоты игры, какие-то Т-34, снятые с хранения", – сказал Игнат, добавив, что дальность этого комплекса не очень велика.

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Он отметил, что существует практика размещения систем ПВО на правительственных зданиях. Но они должны быть предназначены именно для этой цели.

"Берем те же Соединенные Штаты: есть такие модульные установки, это либо спаренные зенитные пушки, либо такая шестиствольная скорострельная пушка, которая стреляет и перехватывает снарядами... То есть работает в автоматическом режиме – включается установка, и все, что в радиусе досягаемости ее радара и пушки, она будет уничтожать", - рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ.

"Вот такие модульные пушки есть, есть немало их в мире. И нам бы тоже пригодились такие системы. Но у России их нет, поэтому решение простое – взять весь "Панцирь" и "зарядить" его на 20 этаж", – добавил он.

Поэтому, по мнению Игната, власти РФ могли демонстративно разместить системы ПВО не в связи с угрозой атаки со стороны ВСУ – а для своего же населения.

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"Это демонстрация своему, опять же, населению, в частности, некая ИПСОшная операция (информационно-психологическая операция – ред.), возможно, чтобы показать, что есть угроза нашей стране, поэтому надо нам всем собраться, мобилизоваться и так далее", – считает спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Он напомнил, что Россия несет большие потери, в частности, на востоке Украины, и ей нужно провести дополнительную мобилизацию.

"Уже есть и заявление их военного преступного руководства о том, что они хотят увеличить армию, численность вооруженных сил. Для этого потребуются ресурсы, для этого потребуются человеческие ресурсы. И вот эта истерия "родина-мать зовет", очевидно, и дальше в нарративах российской пропаганды будет продолжаться", – сказал Игнат.

Напомним, фото и видео зенитных ракетных комплексов, установленных российскими военными на крышах домов в Москве и возле резиденций Владимира Путина, начали появляться в российских соцсетях на прошлой неделе. Пока известно, в частности, о таких: система ПВО, определенная как "Панцирь С-1", была установлена прямо на вертолетной площадке главного здания Министерства обороны РФ, но дату установки определить не удалось; в селе Ящерово в Новгородской области РФ, в 6 километрах от валдайской резиденции Путина, установили, вероятно, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"; снимки ЗРПК "Панцирь-С1", вероятно, сделаны всего в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огареве; еще несколько систем ПВО обнаружили примерно в 2 километрах от аэродрома Остафьево, принадлежащего российскому Минобороны.

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Российские власти установку систем ПВО не комментируют. В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что возможное размещение систем ПВО в Москве не связано с угрозой атаки со стороны Украины – это может быть игрой на публику, с помощью которой Кремль готовит россиян к затяжной войне.

В то же время, по данным Bloomberg, установка систем ПВО на крышах зданий в Москве может свидетельствовать о том, что российские власти опасаются атаки украинских беспилотников. Собеседники агентства рассказали, что решение о ПВО было принято после атак дронов на военные аэродромы под Рязанью и Саратовом.