Танковые учения НАТО стартовали в Румынии

НАТО начала танковые учения Eagle meda 23 во вспомогательном центре боевой подготовки сухопутных войск в населенном пункте Смирдан в уезде Галац на востоке Румынии. В них примут участие около 600 французских военнослужащих и 200 единиц техники.