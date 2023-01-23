Установлено более 12 тысяч погибших в Украине российских оккупантов, - СМИ

Журналисты российской службы BBC совместно с изданием "Медиазона" из открытых источников смогли установить имена 12 200 российских военных, погибших в войне России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Журналисты отмечают, что при подсчете они используют только подтвержденные данные из открытых источников – сообщения российских СМИ и региональных властей, а также местных жителей, поэтому реальное количество погибших может быть значительно выше.

Больше всего погибших – из Краснодарского края, Свердловской и Челябинской областей, Дагестана и Бурятии. Из родов войск самые высокие потери терпят мотострелковые части, воздушно-десантные войска и добровольческие батальоны.

ВВС к концу января стало известно о более чем 450 погибших в Украине российских узниках, завербованных "ПИК Вагнера". Журналисты отмечают, что потери среди них растут очень быстро, и теперь в статистику они входят отдельной строчкой.

По мнению авторов мониторинга, составленные ими списки могут содержать, по меньшей мере, на 40–60% меньше имен погибших, чем реально похоронены в России. Журналисты пришли к такому выводу, изучая ситуацию на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах страны. Таким образом, по их мнению, во время полномасштабного вторжения в Украину Россия могла потерять "по наиболее консервативной оценке" более 24 тысяч человек погибшими.

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