Украина ввела санкции против 22 российских церковников. СПИСОК
Об этом сообщается в указе президента №26/2023, которым он ввел соответствующее решение СНБО, передаёт Цензор.НЕТ.
В санкционный список попали:
архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский Питирим (Павел Волочков)
митрополит Волоколамский Илларион (Григорий Алфеев) – руководитель отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви
митрополит Клинский Леонид (Леонид Горбачев) – глава патриаршего экзархата Африки
митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Леонид Емельянов)
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Алексей Кульберг) – глава Синодального отдела религиозного образования и
катехизации
митрополит Волоколамский Антоний (Антон Севрюк)
митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (Николай Немцов)
митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергей (Николай Чашин)
протоиерей Михаил Гундяев представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в г. Женева (племянник Кирилла (Гундяева).
архимандрит Филарет (Александр Булеков) – настоятель храма Казанской иконы Божией Матери РПЦ
архимандрит Алексий (Александр Ганьжин) – заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ
протоиерей Николай Балашов – заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ
протоиерей Артемий Владимиров - писатель, проповедник и педагог
протоиерей Андрей Ткачев – проповедник, телеведущий
Владимир Легойда – временно исполняющий обязанности руководителя прессслужбы патриарха Московского
богослов Алексей Осипов – заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии
Роман Богдасаров – заведующий сектором по взаимодействию РПЦ с Росгвардией
Вахтанг Кипшидзе – заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ
Олег Овчаров – глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами
Константин Татаринцев – заведующий сектором по взаимодействию с Воздушно-космическими силами
Александр Щипков – первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ
Сергей Ряховский – глава духовного совета русского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников).