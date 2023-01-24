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Видим, какие силы накапливает Россия, и знаем, как отвечать - Зеленский

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Видим, какие силы накапливает Россия, и знаем, как отвечать - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении прокомментировал ситуацию на фронте.

Президент сообщил, что провел в понедельник несколько подробных разговоров с командующими армии по поводу ситуации на оперативных направлениях, информирует Цензор.НЕТ.

"Жестокие бои продолжаются на основных оперативных направлениях, в том числе на Донетчине. Вражеские обстрелы и штурмы - круглосуточно. Но битва за Донбасс продолжается. Битва за юг продолжается. Мы видим, какие силы накапливает Россия, и знаем, как отвечать", - отметил он. Зеленский.

Говоря о ситуации в тыловых населённых пунктах, президент напомнил, что война в стране продолжается и эту реальность не стоит игнорировать.

"Иногда кажется, что кто-то в тыловых городах полностью забыл о войне и начал игнорировать реальность, пользуясь защитой наших героев. Не считаться с войной – это такая роскошь, которую никто себе позволить не может", - подчеркнул Зеленский.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Яйцами по 17 закидаем? Или видосиками?
  • 18c49ed2
    Каким образом такая трешевая коррупция во власти нам поможет победить в войне? Резников с холуями сегодня в край заврался, когда его под жопу мешалкой?
  • Ольга Мартынюк 0cacf01b
    Може пора зачиняти ОПу і всіх на фронт, хай продемонструють потрібно воювати.
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