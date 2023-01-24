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СНБО поручило СБУ проверить законность внесения граждан в систему "Шлях" для выезда за границу

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СНБО поручило СБУ проверить законность внесения граждан в систему "Шлях" для выезда за границу
Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить Министерство развития громад и областные военные администрации по законности предоставления гражданам права выезда за границу.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 23 января 2023 года "О некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения".

Согласно документу, СБУ должна проверить законность решений Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры, областных, Киевской городской военных администраций о выезде за пределы Украины граждан Украины, в том числе на транспортных средствах, а также законности и обоснованности внесения соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".

Напоминаем, что с помощью системы "Шлях" водители, перевозящие гуманитарную помощь и важные грузы, могут получить разрешение на выезд за границу.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Тобто, ті ж люди, які вносили туди кумів, сватів і просто корисних людей, будуть себе перевіряти.
  • Amber
    ‼️ Схоже, Боря Джонсонюк недарма в гості приїжджав...

    ⚡⚡⚡
    Заступник глави офісу преЗЕдента України Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади з ОПи ЗЕленського.

    Про це повідомляє джерело УП.

    Замість нього, на посаду планують призначити київського голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.
  • South Friend
    Обмеження на виїзд,це рабство.
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