СНБО поручило СБУ проверить законность внесения граждан в систему "Шлях" для выезда за границу

Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить Министерство развития громад и областные военные администрации по законности предоставления гражданам права выезда за границу.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 23 января 2023 года "О некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения".

Согласно документу, СБУ должна проверить законность решений Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры, областных, Киевской городской военных администраций о выезде за пределы Украины граждан Украины, в том числе на транспортных средствах, а также законности и обоснованности внесения соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".

Напоминаем, что с помощью системы "Шлях" водители, перевозящие гуманитарную помощь и важные грузы, могут получить разрешение на выезд за границу.

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