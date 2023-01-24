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Союзники по НАТО должны поставлять более тяжелое оружие Украине, это срочно, - Столтенберг

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Союзники по НАТО должны поставлять более тяжелое оружие Украине, это срочно, - Столтенберг
Запад срочно должно предоставить Украине больше военной помощи и поставлять тяжелое оборудование.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос, будет ли он приветствовать одобрение Германией объявленного Польшей снабжения танков Leopard в Украину, Столтенберг сказал: "Мой месседж состоит в том, что союзники должны поставлять больше, поставлять более тяжелое оборудование и боевые системы в Украину. И это абсолютно срочно".

Генсек НАТО приветствовал все заявления союзников о боевых танках для ВСУ: "Если мы действительно хотим получить решение, при котором Украина выживает как суверенная и свободная страна, то действовать таким образом совершенно необходимо".

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Топ комментарии

  • Amber
    Обворовыванием армии, ЗЕленая банда перешла все границы. Пистец тебе, ЗЕля!

    ​​🏛️Смотрите, как все интересно. Октябрь 2020 г. Издание "Зеркало недели" сообщает сенсацию о сливе Офисом преЗЕдента информации по "вагнеровцам". На фоне бушевавшего тогда Вагнергейта, во время визита в Великобританию, преЗЕдент Зеленский тайно встречался с главой английской разведки МИ-6 Ричардом Муром.
    Мы тогда писали, что мистер Мур сообщил Зеленскому об утечке информации из его офиса в Москву, и предупредил о серьезных последствиях.

    😉Далее последовал многосерийный Вагнергейт, результат которого известен. Офис преЗЕдента согласился назначить руководителями украинской армии генералов, рекомендованных англичанами, то есть Залужного и Шапталу. За это, англичане обеспечили весьма безболезненное для Зеленского завершение Вагнергейта.

    🤦🏼А господин Ермак с тех пор потерял сон и покой.

    🇬🇧О том, что информацию "Зеркалу недели" слили сами МИ-6, мы тогда сообщили.

    💰Наши дни. Тоже самое "Зеркало недели" публикует сенсацию.Издание сообщает, что Министерство обороны Украины занимается закупкой продовольствия для Вооруженных сил Украины по ценам в 2-3 раза дороже, чем в розницу в супермаркетах Киева.

    💤Очевидно, история будет иметь продолжение - крайне тяжелое для украинской власти. Давайте не забывать, что преЗЕдентом Украины, Владимир Зеленский стал во многом благодаря делу отца и сына Гладковских - тех самых Свинарчуков. Которые, кстати, сейчас на свободе.

    🙅🏻‍♂️Посадить их команда Зеленского не смогла. Зато она смогла попасться на обворовывании украинских солдат прямо во время острой фазы войны.

    📉При чем тут "Зеркало недели"? Да при том, что украинской власти больше не передают приветов. Западные партнеры приступили к уничтожению рейтинга Зеленского, в первую очередь внутри Украины. Естественно, делать они это будут мягко, чтобы не вызвать волнений внутри воюющего государства. Однако.

    💥Коррупционные скандалы теперь будут повторяться с завидным постоянством. Зеленский не может навести порядок в своем окружении. А Британия и США не желает больше терпеть в руководстве Украины кремлёвских типов вроде Ермака, К.Тимошенко, Татарова и подобных.

    😎Приготовьтесь. Это лишь первый скандал из череды возможных.
    Кстати, на действия украинской армии влияния он не окажет.
    Печерский холм

    P.S. НАБУ затримало на одержанні хабаря в 400 000 доларів, зам. міністра розвитку громад і територій Лозинського. Василь Лозинський був призначений зам.Міністра розвитку громад та територій України у листопаді 2022 року.

  • maravillo
    Вторая армія міра Бахмут 6 мєсяцев берьот, а проігриваєт Украіна?)))
  • Breaking Bad
    Вообще-то сарказм не к месту. Во-первых, теряя своих лучших граждан в войне, страна уже проигрывает по умолчанию. Во-вторых, чтобы говорить о выигрывании или проигрывании, нужно знать реальное соотношение потерь. Верить мы, конечно, должны в лучшее, но к сожалению, одной верой победить врага невозможно.
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