Немецкий концерн Rheinmetall может поставить в Украину 139 танков Leopard в течение года, - RND
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Немецкая оборонная группа Rheinmetall может поставить в Украину 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2 в случае необходимости.
Об этом заявил представитель концерна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание RND.
"У нас есть 22 машины типа Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и отправить в Украину", - сказал спикер.
По его словам, ремонт этих танков продлится около года. Поставка возможна в конце 2023 года – начале 2024 года.
"Есть еще 29 Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле-мае 2023 года. Мы могли бы сделать доступными еще 88 танков Leopard 1", – добавил представитель Rheinmetall.