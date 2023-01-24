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Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, - Госдеп о заявлении Эрдогана

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Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, - Госдеп о заявлении Эрдогана
Несмотря на высказывания президента Турции Реджепа Эрдогана, Соединенные Штаты настаивают на готовности Финляндии и Швеции присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Наша оценка состоит в том, что Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Прайс подчеркнул, что соответствующие заявления в Вашингтоне делали на всех уровнях. Кроме того, Конгресс принял такое же решение согласно процедуре, существующей в Альянсе.

"Одна из причин, почему Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, это то, что они развитые демократии", - добавил спикер Госдепа.

Также читайте: Турция не поддержит вступление Швеции в НАТО, - Эрдоган

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Топ комментарии

  • d d 1709c04c
    Шведський прем'єр засудив. Про "дозвіл" побачив тільки у росіян и на турецьких, азербайджанських ресурсах.
  • Garry Grant
    А хитрожопий ерджеп каже,що ніхрена. І що тепер? Йдіть, дебільний статут краще змініть.
  • Ksenia VB
    Може курди праві. 25 млн населення немає власної землі??? Це як?
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