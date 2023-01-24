Войска РФ могут прибегнуть к наступательным действиям в ближайшие месяцы, - ISW
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как указывают аналитики, представитель ГУР Вадим Скибицкий 20 января отметил, что ближайшие месяцы станут решающими в войне.
Разведчик проинформировал о том, что были зафиксированы признаки перегруппирования сил РФ для подготовки "большого наступления" в Донецкой и Луганской областях, а также предположил, что захватчики вряд ли будут атаковать из Беларуси или юга Украины.
"Ранее ISW оценивал, что российские войска, возможно, готовятся к решающим усилиям (наступательному или оборонительному характеру) в Луганской области, и наблюдал передислокацию подразделений, таких как ПДВ по направлению Сватово-Кременная после побега России из Херсонской области", - говорится в отчете .
"Оценки Скибицкого в значительной степени подтверждают текущие прогнозы ISW по поводу намерений России в первой половине 2023 года", - отмечают в ISW.
Специалисты добавляют, что оценки Скибицкого подчеркивают постоянную потребность Киева в поддержке западных партнеров, чтобы гарантировать, что Вооруженные силы Украины не лишатся инициативы и отразят новое наступление РФ.