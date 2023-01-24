Новости • Война

Войска РФ могут прибегнуть к наступательным действиям в ближайшие месяцы, - ISW

9 14029
Войска РФ могут прибегнуть к наступательным действиям в ближайшие месяцы, - ISW
Російські війська готуються до наступу весною або на початку літа 2023 року.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как указывают аналитики, представитель ГУР Вадим Скибицкий 20 января отметил, что ближайшие месяцы станут решающими в войне.

Разведчик проинформировал о том, что были зафиксированы признаки перегруппирования сил РФ для подготовки "большого наступления" в Донецкой и Луганской областях, а также предположил, что захватчики вряд ли будут атаковать из Беларуси или юга Украины.

"Ранее ISW оценивал, что российские войска, возможно, готовятся к решающим усилиям (наступательному или оборонительному характеру) в Луганской области, и наблюдал передислокацию подразделений, таких как ПДВ по направлению Сватово-Кременная после побега России из Херсонской области", - говорится в отчете .

Также читайте: Видим, какие силы накапливает Россия, и знаем, как отвечать - Зеленский

"Оценки Скибицкого в значительной степени подтверждают текущие прогнозы ISW по поводу намерений России в первой половине 2023 года", - отмечают в ISW.

Специалисты добавляют, что оценки Скибицкого подчеркивают постоянную потребность Киева в поддержке западных партнеров, чтобы гарантировать, что Вооруженные силы Украины не лишатся инициативы и отразят новое наступление РФ.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Garry Grant
    Оце аналіз. Добре що хоч не в найближчі роки.
  • Leshek
    Кацапа, зачем фотки семейные выложил? Бабулю свою , шлюху показываешь всем?
  • Олекса Лось
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости