Тимошенко увольняется с должности заместителя главы Офиса Президента, - заявление. ФОТО

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении от должности.

Об этом он отметил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому главе областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света! Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах. Спасибо крутой команде Директората по вопросам региональной политики Офиса Президента Без вас ничего бы не было. Спасибо всем украинцам за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ - что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну за понимание и поддержку ", - написал Тимошенко и опубликовал заявление на увольнение.

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