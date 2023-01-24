Новости

Тимошенко увольняется с должности заместителя главы Офиса Президента, - заявление. ФОТО

15 802144
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении от должности.

Об этом он отметил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому главе областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света! Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах. Спасибо крутой команде Директората по вопросам региональной политики Офиса Президента Без вас ничего бы не было. Спасибо всем украинцам за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ - что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну за понимание и поддержку ", - написал Тимошенко и опубликовал заявление на увольнение.

Тимошенко увольняется с должности заместителя главы Офиса Президента, - заявление 01

Также читайте: ОП удовлетворил просьбу Арестовича об увольнении

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Честь маєш?
    Та якби не Борис Джонсон ти б і далі ЗСУ обкрадав і державі гидив
  • jklpqrs
    Теперь можно и в кругосветное путешествие на честно заработанном Порше.
  • Leshek
    Жертвуют пешками , Запад скорее всего жестко надавил за бардак и мародерство.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости