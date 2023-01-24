За полчаса противовоздушного боя уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52, - Воздушные силы

Защитники Украины продолжают уничтожать военную вражескую технику на восточном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"За полчаса противовоздушного боя с 00.00 до 00.30 часов 24 января 2023 подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.

Читайте также: Установлено более 12 тысяч погибших в Украине российских оккупантов, - СМИ