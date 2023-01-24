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За полчаса противовоздушного боя уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52, - Воздушные силы

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За полчаса противовоздушного боя уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52, - Воздушные силы
Защитники Украины продолжают уничтожать военную вражескую технику на восточном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"За полчаса противовоздушного боя с 00.00 до 00.30 часов 24 января 2023 подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.

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  • Яр Холодний
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