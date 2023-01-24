Общие боевые потери РФ с начала войны – около 122 170 человек (+690 в сутки), 3152 танка, 289 самолетов, 281 вертолет, 2148 артсистем, 6284 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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Потери российских оккупантов по состоянию на утро 24 января 2023 года составляют примерно 122 170 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 122 170 (+690) человек ликвидировано,
танков - 3152 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 6284 (+8) ед,
артиллерийских систем - 2148 (+2) ед,
РСЗО - 448 (+1) ед,
средства ПВО - 220 (+0) ед,
самолетов - 289 (+2) ед,
вертолетов - 281 (+4) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3),
крылатые ракеты – 749 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4944 (+8) ед,
специальная техника – 194 (+1).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.