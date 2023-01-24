Общие боевые потери РФ с начала войны – около 122 170 человек (+690 в сутки), 3152 танка, 289 самолетов, 281 вертолет, 2148 артсистем, 6284 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 24 января 2023 года составляют примерно 122 170 человек.