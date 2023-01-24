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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 122 170 человек (+690 в сутки), 3152 танка, 289 самолетов, 281 вертолет, 2148 артсистем, 6284 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 122 170 человек (+690 в сутки), 3152 танка, 289 самолетов, 281 вертолет, 2148 артсистем, 6284 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Потери российских оккупантов по состоянию на утро 24 января 2023 года составляют примерно 122 170 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 122 170 (+690) человек ликвидировано,

танков - 3152 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 6284 (+8) ед,

артиллерийских систем - 2148 (+2) ед,

РСЗО - 448 (+1) ед,

средства ПВО - 220 (+0) ед,

самолетов - 289 (+2) ед,

вертолетов - 281 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3),

крылатые ракеты – 749 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4944 (+8) ед,

специальная техника – 194 (+1).

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 122 170 человек (+690 в сутки), 3152 танка, 289 самолетов, 281 вертолет, 2148 артсистем, 6284 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

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Топ комментарии

  • Senator 0eaca536
    Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱👌✌️
  • vadyan
    За добу 2 літачки + 4 ватальоти! Що там коїться з кацапами?
  • Бенина Мама
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