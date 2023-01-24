Минобороны всегда считало яйца штуками, а не килограммами, – автор расследования журналист Николов

Автор расследования о завышенных ценах на закупку продуктов для военных Юрий Николов не верит объяснениям, которые предоставил министр обороны Алексей Резников.

Об этом Николов пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я вот на коллажик специально скопировал со строки с ценами яиц в этом и предыдущих контрактах Минобороны с 2021 года. <...> Там четко видно, что Минобороны о яйцах всегда писало штуки. Не килограммы. Не "лоток двадцатки". Штуки. цена в тех контрактах соответствовала именно цене за штуку 3,90 – 6,00 – 9,00 за одно яйцо", – пишет Николов.

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По его мнению, если бы действительно речь шла о технической ошибке, как утверждают в Минобороны, то в контракте была бы указана цена 170 грн, а не 17.

Также он еще раз обращает внимание на завышенные цены на картофель – 22 грн за кг и куриные бедра – 120 грн за кг.

"В общем, господин министр доказал, что он не хочет бороться с проблемой коррупции. Своим постом он доказал, что сам является частью проблемы. И сейчас просто пытается отпетлять так, чтобы не разрушать выстроенные схемы", - считает Николов.

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По его мнению, Зеленский сейчас может показать миру, как Украина меняется на глазах, отказавшись прикрывать "своих ребят".

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.