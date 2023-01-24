В США считают, что китайские компании продают России каски и бронежилеты, - CNN

Администрация президента США Джо Байдена недавно выразила обеспокоенность Китая в связи с имеющимися у нее доказательствами того, что китайские компании продавали России нелетальное оборудование для использования в Украине. Администрация пыталась выяснить, насколько Пекин знает об этих соглашениях.