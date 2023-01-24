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В США считают, что китайские компании продают России каски и бронежилеты, - CNN

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В США считают, что китайские компании продают России каски и бронежилеты, - CNN
Администрация президента США Джо Байдена недавно выразила обеспокоенность Китая в связи с имеющимися у нее доказательствами того, что китайские компании продавали России нелетальное оборудование для использования в Украине. Администрация пыталась выяснить, насколько Пекин знает об этих соглашениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет издание CNN.

В частности, речь идет о бронежилетах и касках,что  не отвечает более серьезной военной помощи, которую попросила Россия, говорят собеседники CNN.

По словам еще одного чиновника, некоторые официальные лица США считают, что китайское правительство знает о передаче оборудования и должно принять меры, чтобы прекратить это.

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Топ комментарии

  • Merkator_R
    Кому там зі слуг подобався кітай?
  • SabakaBarabaka Yo 9aa1c665
    Америка упустила Китай, надо признать. Китай должен был остаться на уровне, когда птиц жрали и рисом закусывали. А теперь хз. Теперь тяжко.
  • vsbu vsbu
    ...ну кому? Хламідії
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