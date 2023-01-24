Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море, на боевом дежурстве находятся 11 кораблей
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В Черном море Россия держит 11 кораблей, в том числе три надводных и один подводный носители "Калибров". Общий залп ракет может достигать 28.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Юг".
"В корабельном группировании вражеского флота в Черном море увеличено количество ракетоносителей. Среди них 11 кораблей 3 надводных и 1 подводный носители "Калибров". Общий залп ракет может составлять 28", - говорится в сообщении.