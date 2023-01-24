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Герасимов увольняет опытных военных, чтобы повысить свой собственный авторитет,- британская разведка

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Герасимов увольняет опытных военных, чтобы повысить свой собственный авторитет,- британская разведка
В России, скорее всего, уволили с должности одного из ключевых оперативных командиров на российско-украинском фронте.

Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном в Twitter министерства Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сводке, Теплинский был руководителем относительно успешного вывода российских войск с запада от Днепра в ноябре 2022 года, и в России он получил признание как способный и прагматический командир.

"Существует реальная вероятность того, что дебаты по поводу добавленных ВДВ задач способствовали его увольнению: ВДВ часто использовался для удержания позиций, традиционно отводившихся мотопехоте", - говорится в сообщении.

При этом остается непонятным, сохраняет ли Теплинский свои дополнительные полномочия как глава ВДВ, воздушно-десантных войск России, отмечают в британской разведке.

"Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним признаком продолжающихся разногласий в высшей иерархии российской операции, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать кампании свою личную власть", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

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Топ комментарии

  • Alex Dev 0616d21e
    Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство
  • Яр Холодний
    Є нюанс: "Блазень" звільняється від "спалених" (зі скандалом) на корупції, (правда, не тому що він сам такий "чесний", а щоб не "потягли за собою") , а Герасимов - від тих хто тверезо дивиться на речі та не бажає буть "гарматним м"ясом"!
  • Имярек
    Логічно - меньше розумних в оточенні, сам за розумного зійдеш.
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