Запад должен помочь Украине победить не в следующем году, а уже в этом году, - Джонсон

Странам запада необходимо помочь Украине одержать победу над Россией уже в этом году, а не в следующем или еще позже.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Когда Украина победит, об этом услышит весь мир. Так что помогем им победить не в следующем или через год после следующего года, а в этом - в 2023 году; и не говорите мне, вконце концов, о расходах. Если вы хотите минимизировать мировую экономическую боль, если вы хотите избежать огромных затрат, и не хотите, чтобы эта трагедия продолжалась, тогда давайте вместе сделаем очевидную вещь. Давайте украинцам все, что им нужно для победы сейчас", - подчеркнул он.

По словам Джонсона, сейчас украинцам нужны сотни танков, и они должны получить их от американцев, немцев, поляков и многих других.

"Где западному миру сейчас нужно разместить эти танки? Для охраны Северного Рейна-Вестфалии? Защищать Теннесси? Или села в Уилтшире? То же самое можно сказать о каждом другом элементе обычного оружия, который мог бы помочь Украине положить конец этой войне", - добавил. бывший премьер Великобритании.

Джонсон также призвал Запад передать Украине ракеты большой дальности и самолеты.

"Им нужен "глубокий огонь" – артиллерия большой дальности, которая издалека может поразить позиции войск путина. Теперь они видят, что он делает на украинской земле. Они могут распознать командные центры и склады боеприпасов. К их огромному разочарованию, они не могут поразить эти цели имеющимися системами. Им нужны самолеты, чтобы наносить удары по этим позициям с воздуха, и им нужны бронемашины и танки, чтобы отбить и удержать землю, которую оккупировал путин", - подытожил он.

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