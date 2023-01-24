В Мариуполе раздался громкий взрыв, после чего началось массовое движение вертолетов оккупантов, - Андрющенко
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Во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв. Его было слышно в районе ЖК, где россияне обычно разворачивали системы ПВО.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Наконец-то, доброе утро! 8-40 громкий взрыв прилета в пригороде района оккупантского ЖК "Невский". Там, где обычно они разворачивали системы ПВО. Сразу за взрывом массовое движение вертолётов", - говорится в сообщении.
В настоящее время подробности взрыва уточняются.