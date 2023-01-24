В Мариуполе раздался громкий взрыв, после чего началось массовое движение вертолетов оккупантов, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв. Его было слышно в районе ЖК, где россияне обычно разворачивали системы ПВО.