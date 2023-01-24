Писториус после встречи со Столтенбергом: Ситуация по танкам не изменилась

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин все еще не принял решение о передаче танков Leopard Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он сказал после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"На данный момент нет новой информации, ситуация не изменилась. Мы готовим решение, которое будет очень скоро. Как я говорил в Рамштайне, я поддерживаю партнеров, если они хотят начать обучение (украинцев. - Ред.) на этих танках, мы не будем этому мешать. Но как я сказал, мы готовим свое решение", - сказал Писториус.

Министр напомнил о своем решении поручить Бундесверу проверку танков, но отметил, что это сделано не просто для того, чтобы их перечислить.

"Конечно мы знаем, сколько их у нас, все немного сложнее. Мы должны проверить запасы промышленности", - добавил он.

Генсек НАТО в свою очередь также сказал, что решение по танкам будет скоро.

"Мы обсудили танки. Консультации между союзниками продолжатся и думаю у нас скоро будет решение", - сказал он.

Также читайте: Скандал с закупками Минобороны: заместитель Резникова Шаповалов подал в отставку