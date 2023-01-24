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Столтенберг о поставках Leopard в Украину: Партнеры могут готовить танки к передаче, ФРГ скоро примет решение

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Столтенберг о поставках Leopard в Украину: Партнеры могут готовить танки к передаче, ФРГ скоро примет решение
Союзники могут готовить танки Leopard для возможной передачи Украине, ведь Германия скоро объявит свое решение.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Он отметил, что Германия в скором времени примет решение о передаче танков Leopard.

Столтенберг посоветовал всем странам, у которых есть эти танки, подготовить их к возможной передаче Украине и начать обучение украинских военных.

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Комментируя поставки танков Украине, министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил: "О танках Leopard никакой новой информации. Ситуация не изменилась. Мы готовим наше решение, которое будет озвучено вскоре. Как я отметил на Рамштайне, я поддерживаю наших партнеров, если они хотят начать тренировки украинских военных на этих танках Leopard. Мы никого не останавливаем. Но, как я сказал, мы готовим наше решение".

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Топ комментарии

  • Serhiy Talatynnik
    Да будить ці танки нам не переживайте. Там були якісь домовленості ФРН та США розрулили і все буде ок. Нам краще переживати за кодло фсб в жОПі.
  • Royal Flush d24c21f6
    лише після того як приберуть фсбшно-кгбшну агентуру і решта єрмаків
  • shokolad
    Дадуть Леопарди. Бо Столтенберг наврядчи хотів би виглядати посміховиськом для всього світу.
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