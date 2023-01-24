Кабмин сегодня уволит 5 глав ОВА, - СМИ. ДОКУМЕНТ

На заседании 24 января Кабинет Министров рассмотрит увольнение 5 глав областных государственных администраций.

Об этом свидетельствует перечень кадровых вопросов, внесенных к рассмотрению правительством, имеющийся в распоряжении УП, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о главах Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич) обладминистраций.

По данным издания, Резниченко подал заявление на увольнение сам, в отношении других глав ОГА речь идет об увольнении по согласию сторон.

Также должен рассматриваться вопрос увольнения нескольких заместителей министров, в частности - фигуранта продовольственного скандала в Минобороны - Вячеслава Шаповалова, который подал в отставку.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники писал, что Живицкий, Резниченко, Старух и Янушевич являются фигурантами уголовных дел.

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