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Кабмин сегодня уволит 5 глав ОВА, - СМИ. ДОКУМЕНТ

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Кабмин сегодня уволит 5 глав ОВА, - СМИ. ДОКУМЕНТ
На заседании 24 января Кабинет Министров рассмотрит увольнение 5 глав областных государственных администраций.

Об этом свидетельствует перечень кадровых вопросов, внесенных к рассмотрению правительством, имеющийся в распоряжении УП, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о главах Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич) обладминистраций.

По данным издания, Резниченко подал заявление на увольнение сам, в отношении других глав ОГА речь идет об увольнении по согласию сторон.

Кабмин сегодня уволит 5 глав ОВА, - СМИ 01

Также должен рассматриваться вопрос увольнения нескольких заместителей министров, в частности - фигуранта продовольственного скандала в Минобороны - Вячеслава Шаповалова, который подал в отставку.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники писал, что Живицкий, Резниченко, Старух и Янушевич являются фигурантами уголовных дел.

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Топ комментарии

  • Перехватчик


    Borislav Bereza

    @UkrBereza

    ·

    1 ч

    Сьогодні, за ранковою чашкою чаю з дипломатом, почув цікаву фразу: - Відбулися два візита до України і почалися відставки та зміни в керівництві країни. Один візит публічний, один не публічний. Дуже добре, що візитерів почули. Погано, що без візитів це не робиться самостійно...
  • Перехватчик
  • Garry Grant
    Мілий, любімий,єдінствєнний...😆
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