Кабмин сегодня уволит 5 глав ОВА, - СМИ. ДОКУМЕНТ
Об этом свидетельствует перечень кадровых вопросов, внесенных к рассмотрению правительством, имеющийся в распоряжении УП, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о главах Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич) обладминистраций.
По данным издания, Резниченко подал заявление на увольнение сам, в отношении других глав ОГА речь идет об увольнении по согласию сторон.
Также должен рассматриваться вопрос увольнения нескольких заместителей министров, в частности - фигуранта продовольственного скандала в Минобороны - Вячеслава Шаповалова, который подал в отставку.
Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники писал, что Живицкий, Резниченко, Старух и Янушевич являются фигурантами уголовных дел.