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Все исправные энергоблоки АЭС работают на максимальной мощности, - "Энергоатом"

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Все исправные энергоблоки АЭС работают на максимальной мощности, - "Энергоатом"
24 января 2022 года восемь блоков украинских АЭС, расположенных на подконтрольной территории, функционируют на максимальной номинальной мощности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

Работающие энергоблоки, обеспечивают около 55% от общего потребления электроэнергии в стране. Наибольший объем электроэнергии генерирует Южноукраинская АЭС.

"В то же время, один из блоков Энергоатома до сих пор находится на плановом ремонте, который проводится раз в четыре года для обеспечения ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что временно оккупированная россиянами Запорожская АЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию из энергосистемы Украины на собственные нужды.

"Все шесть энергоблоков ЗАЭС остановлены, захватчики блокируют их включение", - сообщили в "Энергоатоме".

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  • Вадим Думи
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  • Frol Fedoroff
    Сам вигадав?
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    Сотні підприємств, понад сто тисяч житлових будінків ... Кпім того,ь "С февраля и по сентябрь российскими оккупантами было повреждено, разрушено или захвачено не менее 616 админзданий, 978 медучреждений, из которых 24 частных учреждения здравоохранения, 1270 школ, 786 детсадов, 775 объектов культуры, 80 религиозных сооружений, 149 учреждений туризма и 153 спортивных объекта,"
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  • Ростислав Ланшин
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