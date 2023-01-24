Все исправные энергоблоки АЭС работают на максимальной мощности, - "Энергоатом"
2 02454
24 января 2022 года восемь блоков украинских АЭС, расположенных на подконтрольной территории, функционируют на максимальной номинальной мощности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".
Работающие энергоблоки, обеспечивают около 55% от общего потребления электроэнергии в стране. Наибольший объем электроэнергии генерирует Южноукраинская АЭС.
"В то же время, один из блоков Энергоатома до сих пор находится на плановом ремонте, который проводится раз в четыре года для обеспечения ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.
Также в компании отметили, что временно оккупированная россиянами Запорожская АЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию из энергосистемы Украины на собственные нужды.
"Все шесть энергоблоков ЗАЭС остановлены, захватчики блокируют их включение", - сообщили в "Энергоатоме".