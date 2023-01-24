Заместитель министра развития громад и территорий Негода подал в отставку
5 61144
Заместитель министра развития громад и территорий Украины Вячеслав Негода заявил об увольнении с должности.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"У каждого важного дела - свой марафон и команда, свой старт и финиш. Сегодня я хочу поблагодарить всех, с кем мы преодолевали препятствия, чтобы изменить/улучшить жизнь в общинах и укрепить страну. Было тяжело, но мы ломали шаблоны, убеждали, потому что верили в успех. Не время и не место делать какие-либо отчеты", - говорится в сообщении.