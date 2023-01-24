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Кабмин согласовал увольнение Резниченко, Старуха, Кулебы, Живицкого и Янушевича, - Немчинов

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Кабмин согласовал увольнение Резниченко, Старуха, Кулебы, Живицкого и Янушевича, - Немчинов
Кабинет Министров согласовал увольнение пяти глав ОВА.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Поддержаны проекты указов Президента Украины об увольнении:

- Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
- Александра Старуха – Запорожская ОВА;
- Алексея Кулебы – Киевская ОВА;
- Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
- Ярослав Янушевич – Херсонская ОВА", - говорится в сообщении.

Также читайте: Кабмин сегодня уволит 5 глав ОВА, - СМИ. ДОКУМЕНТ

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Не перемикайте канал, квартал95 затіяв чергове шоу аби ніхто не звернув увагу на колосальний пограбунок Міноборони під час війни.
  • Ksenia VB
    Коли звільнять їхнього патрона єрмака ?
    Це ж його ділові кадри обкрадають державу з дозволу зеленського .
  • freedom of speech
    Ну ты сказанула! Может еще и Кошевого предложишь мобилизовать?
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