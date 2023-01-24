Офис Генпрокурора объявил о подозрении командиру российского авиаполка, который наносил ракетные удары по дому в Днепре, ТЦ в Кременчуге и других гражданских объектах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил вооруженных сил РФ, по предварительному сговору с военным командованием РФ, отдавал приказы наносить ракетные удары, повлекшие гибель 88 и ранение 240 гражданских .
Установлена причастность подозреваемого к ударам с использованием ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 по торговому центру "Ривьера" в г. Одесса, городском доме культуры в г. Лозовая Харьковской области, ТЦ в г. Кременчуг Полтавской области, жилом доме и базе отдыха. Годжи" в пгт. Сергеевка Одесской области, дома в г. Днепр.
Целью атак на гражданское население было устрашение, создание условий для постоянного напряжения в обществе и давление на руководство Украины, чтобы заставить пойти на выгодные для РФ территориальные и политические уступки.
Полковник осознавал, что систематические ракетные удары по густонаселенным городам и другим населенным пунктам Украины, наносят значительные разрушения и гибель людей.
Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления СБУ при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки.