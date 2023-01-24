Офис Генпрокурора объявил о подозрении командиру российского авиаполка, который наносил ракетные удары по дому в Днепре, ТЦ в Кременчуге и других гражданских объектах.

Российскому полковнику, который обеспечивал нанесение ударов ракетами X-22 и Х-32 по гражданским объектам Украины, сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил вооруженных сил РФ, по предварительному сговору с военным командованием РФ, отдавал приказы наносить ракетные удары, повлекшие гибель 88 и ранение 240 гражданских .

Установлена причастность подозреваемого к ударам с использованием ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 по торговому центру "Ривьера" в г. Одесса, городском доме культуры в г. Лозовая Харьковской области, ТЦ в г. Кременчуг Полтавской области, жилом доме и базе отдыха. Годжи" в пгт. Сергеевка Одесской области, дома в г. Днепр.

Целью атак на гражданское население было устрашение, создание условий для постоянного напряжения в обществе и давление на руководство Украины, чтобы заставить пойти на выгодные для РФ территориальные и политические уступки.

Полковник осознавал, что систематические ракетные удары по густонаселенным городам и другим населенным пунктам Украины, наносят значительные разрушения и гибель людей.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления СБУ при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки.

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