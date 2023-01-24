Епифаний находится в Риме с первым официальным визитом

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний находится с первым официальным визитом в Риме.

Об этом сообщили в Православной церкви Украины, передает Цензор.НЕТ.

В составе делегации Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций предстоятель ПЦУ примет участие во встрече с папой Римским Франциском и рядом руководителей институтов Римо-католической церкви, ответственных за межхристианский и межрелигиозный диалог, взаимодействие с Украиной и распространение информации.

Митрополита в поездке сопровождает архиепископ Черниговский Евстратий, заместитель председателя Управления внешних церковных связей и член Секретариата ВСЦиРО от ПЦУ.

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Кроме встреч в Ватикане, делегация будет присутствовать на молитве за единство христиан, которое Папа Франциск совершит в базилике апостола Павла по случаю соответствующей недели, отмечаемой христианскими церквями. Также состоится встреча с послом Украины при Святом престоле Андреем Юрашем и визит в духовную ячейку УГКЦ в Риме - собор Святой Софии.