Россияне перестали выплачивать социальные выплаты на оккупированных территориях Запорожской области, - Центр национального сопротивления

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне перестали выплачивать социальные выплаты, оставив людей без денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты объясняют это нехваткой рублей и обещают исправить ситуацию. Однако сроки не сообщают. Выплат нет в Мелитополе, Бердянске и Токмаке. При этом выплаты со стороны Украины пришли вовремя", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что оккупанты сейчас пытаются запретить движение гривны. Для этого устраивают рейды по торговым точкам, чтобы не давать возможности что-то приобрести за гривну. Таким образом, получается ситуация, что россияне лишили людей работы, не выплачивают деньги и запрещают пользоваться гривной.

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