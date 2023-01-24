Россияне перестали выплачивать социальные выплаты на оккупированных территориях Запорожской области, - Центр национального сопротивления
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На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне перестали выплачивать социальные выплаты, оставив людей без денег.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Оккупанты объясняют это нехваткой рублей и обещают исправить ситуацию. Однако сроки не сообщают. Выплат нет в Мелитополе, Бердянске и Токмаке. При этом выплаты со стороны Украины пришли вовремя", - говорится в сообщении.
В ЦНС отмечают, что оккупанты сейчас пытаются запретить движение гривны. Для этого устраивают рейды по торговым точкам, чтобы не давать возможности что-то приобрести за гривну. Таким образом, получается ситуация, что россияне лишили людей работы, не выплачивают деньги и запрещают пользоваться гривной.