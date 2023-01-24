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$400 тыс. взятки для Лозинского: ВАКС арестовал организатора схемы с залогом в 100 млн грн

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$400 тыс. взятки для Лозинского: ВАКС арестовал организатора схемы с залогом в 100 млн грн
Во вторник, 24 января, следственная судья Высшего антикоррупционного суда в полном объеме удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к предполагаемому организатору предоставления неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры меру пресечения в виде содержания под стражей грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.

Подозреваемый взят под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей – до 24 марта 2023 года включительно.

Как уточняющий в телеграм-канале журналист Олег Новиков, Высший антикоррупционный суд арестовал предпринимателя Сергея Кривого, подозреваемого в организации передачи 400 тысяч долларов неправомерной выгоды бывшему заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому. Альтернатива – 100 млн грн залога.

Ходатайство относительно Лозинского еще слушается в антикоррупционном суде. НАБУ и САП просят его заключить под стражу.

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Топ комментарии

  • Randall Flag da70119e
    Все за стандартною схемою: спочатку серцевий напад, потім тривале лікування в лікарні, потім постійні перенесення судових засідань, потім застава і електронний браслет, а потім... воно опиниться за кордоном. А ще потім подасть апеляцію і отримає компенсацію та поновлення на посаді.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Як завжди, нащо було приліпляти 472 гривні, а якщо у хлопака якраз їх і не вистачить на заставу?
  • Ivan Iktor
    Взяли під варту з заставою 100 млн організатора, Сергія Кривого, а не Лозинського
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