$400 тыс. взятки для Лозинского: ВАКС арестовал организатора схемы с залогом в 100 млн грн

Во вторник, 24 января, следственная судья Высшего антикоррупционного суда в полном объеме удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к предполагаемому организатору предоставления неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры меру пресечения в виде содержания под стражей грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.

Подозреваемый взят под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей – до 24 марта 2023 года включительно.

Как уточняющий в телеграм-канале журналист Олег Новиков, Высший антикоррупционный суд арестовал предпринимателя Сергея Кривого, подозреваемого в организации передачи 400 тысяч долларов неправомерной выгоды бывшему заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому. Альтернатива – 100 млн грн залога.

Ходатайство относительно Лозинского еще слушается в антикоррупционном суде. НАБУ и САП просят его заключить под стражу.

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