Агрессия РФ началась не в 2022, а в 2014 году, - резолюция ПАСЕ
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".
Документ, подготовленный австрийской депутатом Петрой Байр, содержал лишь побочные упоминания о российской агрессии, однако его удалось существенно изменить с помощью поправок, поданных украинскими депутатами и парламентариями из стран-партнеров.
Среди поправок, поданных в документ, больше споров вызвала поправка 4, которая изменяла описание ситуации в Европе. Вместо размытой и фактически некорректной фразы "2022 война вернулась на наш континент", депутаты предлагали записать: "С февраля 2014 Российская Федерация ведет агрессивную войну против Украины, которую она возобновила 24 февраля 2022 массированным вторжением в Украину".
Докладчица и профильный комитет по равенству выступили против. Петр Байр и ряд депутатов настаивали на том, что "вооруженная агрессия РФ против Украины началась в 2022 году". Однако украинским парламентариям удалось убедить депутатов в обратном. "Я лично знаю женщин, которые стали жертвами насилия во время российской оккупации Крыма, а затем нападения на Донецкую и Луганскую область", - доказывала членам ПАСЕ во время дискуссии Евгения Кравчук.
Исправление было одобрено с небольшим преимуществом: 47 за, 43 против.
В результате резолюцию с этой нормой утвердили единогласно: 126 депутатов проголосовали за.