Агрессия РФ началась не в 2022, а в 2014 году, - резолюция ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила отчет и резолюцию под названием "Сексуальное насилие во времена конфликтов", посвященную среди прочего вопросу российской агрессии против Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

Документ, подготовленный австрийской депутатом Петрой Байр, содержал лишь побочные упоминания о российской агрессии, однако его удалось существенно изменить с помощью поправок, поданных украинскими депутатами и парламентариями из стран-партнеров.

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Среди поправок, поданных в документ, больше споров вызвала поправка 4, которая изменяла описание ситуации в Европе. Вместо размытой и фактически некорректной фразы "2022 война вернулась на наш континент", депутаты предлагали записать: "С февраля 2014 Российская Федерация ведет агрессивную войну против Украины, которую она возобновила 24 февраля 2022 массированным вторжением в Украину".

Докладчица и профильный комитет по равенству выступили против. Петр Байр и ряд депутатов настаивали на том, что "вооруженная агрессия РФ против Украины началась в 2022 году". Однако украинским парламентариям удалось убедить депутатов в обратном. "Я лично знаю женщин, которые стали жертвами насилия во время российской оккупации Крыма, а затем нападения на Донецкую и Луганскую область", - доказывала членам ПАСЕ во время дискуссии Евгения Кравчук.

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Исправление было одобрено с небольшим преимуществом: 47 за, 43 против.

В результате резолюцию с этой нормой утвердили единогласно: 126 депутатов проголосовали за.