Силы обороны и правительство имеют четкий план действий в случае усиления угрозы со стороны Беларуси, - МИД

Украина подготовлена к возможному усилению угрозы со стороны Беларуси. У правительства и военных на этот случай четкий план действий.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Россия всячески пытается втянуть Беларусь в непосредственную войну.

"Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Беларуси", - заявил Николенко.

По его словам, Украина готова к любому развитию событий и будет действовать исключительно, реализуя право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН.

"Силы обороны и правительство имеют четкий план действий в случае усиления угрозы со стороны Беларуси", - добавил Николенко.

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