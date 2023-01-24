В бою против оккупантов под Бахмутом погиб титулованный украинский фигурист Дмитрий Шарпар

Украинский фигурист Дмитрий Шарпар, после полномасштабного вторжения РФ вставший на защиту Украины, погиб в боях против оккупантов под Бахмутом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Дмитрию Шарпару было 25 лет, он родился в Харькове.

До полномасштабного вторжения РФ он выступал в паре с Анастасией Побеженко. Пара была серебряными призерами чемпионата Украины (2015-2016), двукратными призерами чемпионата Украины среди юниоров (2014-2015), участниками юношеских Олимпийских игр (вошли в топ-10).

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