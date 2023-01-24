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Если Молдова вступит в НАТО, то "разрушит свое государство", - глава комитета Госдумы РФ Калашников

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Если Молдова вступит в НАТО, то "разрушит свое государство", - глава комитета Госдумы РФ Калашников
Россия угрожает Молдове в случае, если она решит присоединиться к НАТО.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников. Его слова цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Калашников сказал, что Молдове не удастся "под шумок" вступить в Альянс, как Финляндия и Швеция, и также напомнил о Приднестровье.

Он подчеркнул, что отношение России к вероятному вступлению Молдовы в НАТО будет негативным, поскольку это "угроза безопасности" РФ. Он добавил, что в последнее время Молдова "расстраивает" Россию по поводу "своих решений".

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Напомним, 20 января президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова начала "серьезные дискуссии" о вступлении в НАТО. К этому страну, по ее словам, вынудила российская агрессия против Украины.

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Топ комментарии

  • Вадим Думи
    Почали вити на болотах, значить все правильно )) Модлов ідавно пора бути в НАТО, але для початку треба позбутись тої клоаки біля себе.
  • vuiko dobrui
    тобі бл*дь дибільний кацапе яка різниця куди вступить Молдова, Україна чи Грузія ??? забирайте до себе на болота, увесь свій окупаційний біонепотріб, а разом з ним усіх прихильників, шанувальників дибільного "9мая", членіна, сталіна, жукова, ванутіна і решти кацапського окупаційного лайна, біонепотребу та йдіть нах*й !!!
  • Вася Шевченко f77d76ba
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