Великобритания не будет давить на Германию в вопросе танков для Украины, - спикер Сунака
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Sky News.
По данным издания, на Германию растет давление, чтобы она позволила отправить в Украину танки Leopard 2 как из своих запасов, так и запасов союзников.
Но премьер-министр Британии Риши Сунак решил не вмешиваться в дебаты, о чем заявил его спикер: "Как сказал министр иностранных дел и другие, мы хотели бы, чтобы Украине была оказана дополнительная поддержка. Что мы не собираемся делать, так это диктовать другим странам, что именно они должны или не должны предоставлять – в первую очередь, это должно быть решение этих стран".
"Мы стремимся работать с нашими союзниками максимально слаженно, насколько это возможно. Наш подход приносит свои плоды", - добавил спикер.
Ранее Великобритания пообещала послать Украине 14 своих танков Challenger 2.