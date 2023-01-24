Великобритания не будет давить на Германию в вопросе танков для Украины, - спикер Сунака

В офисе британского премьера заявили, что Великобритания не будет диктовать своим союзникам, как им поддерживать Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Sky News.

По данным издания, на Германию растет давление, чтобы она позволила отправить в Украину танки Leopard 2 как из своих запасов, так и запасов союзников.

Но премьер-министр Британии Риши Сунак решил не вмешиваться в дебаты, о чем заявил его спикер: "Как сказал министр иностранных дел и другие, мы хотели бы, чтобы Украине была оказана дополнительная поддержка. Что мы не собираемся делать, так это диктовать другим странам, что именно они должны или не должны предоставлять – в первую очередь, это должно быть решение этих стран".

"Мы стремимся работать с нашими союзниками максимально слаженно, насколько это возможно. Наш подход приносит свои плоды", - добавил спикер.

Ранее Великобритания пообещала послать Украине 14 своих танков Challenger 2.

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